蔣卓嘉（GJ）一連發行〈遠距離〉〈禁未來〉兩張單曲後，近日跨足Youtube推出新單元《GJ嘉好友》，邀請音樂好友一起體驗新活動、玩音樂，用實際行動來打破「遠距離」的感覺。前兩集請來陳零九和鼓鼓呂思緯作為嘉賓，最新一集則邀到麻吉魏如萱，前往她的「花室maison de waa」體驗一日打工仔，要在熱賣商品「辣椒太太」（香辣拌醬）的瓶身上貼標籤，認識多年的兩人在鏡頭前吵吵鬧鬧，展現十足好交情，不過品管嚴格的魏如萱看到蔣卓嘉的手拙成品，當場暴怒、全場爆笑。

同為電台DJ的蔣卓嘉、魏如萱，日前走出錄音室到娃娃的花室打工，GJ一開始還自信滿滿的宣稱自己有多年的打工經驗，任何事情都難不倒他，2人從最基礎的「貼標籤」工作做起，老闆魏如萱十分有耐心親自教學。不過平時彈吉他的手拿來做手工活，讓GJ吃盡苦頭，貼錯、貼歪樣樣來，竟15分鐘才完成一罐，令魏如萱直呼：「我真的要被蔣卓嘉氣死！」勸退他下次別再來挑戰：「你還是好好當創作歌手就好。」

此外，GJ在現場發揮實力派唱功彈唱多曲，讓一旁魏如萱聽得如癡如醉，緊接著旋律一轉，即興演唱出魏如萱的〈彼個所在〉，同樣帶有「想你想你想你」的歌詞，讓魏如萱大讚他反應超快。GJ渲染力十足的聲線，展現超強的Live實力，讓他落漆打工仔的形象瞬間反轉，入圍本屆金曲獎最佳女歌手、並當過金曲獎評審的魏如萱私下鼓勵他說：「GJ你一定可以得男歌手獎的，加油。」

蔣卓嘉（右）推出新單元《GJ嘉好友》邀好友魏如萱擔任嘉賓。（索尼提供）

(中時 )