苗栗縣通霄、苑裡新住民社區服務據點16日揭牌啟用，新住民朋友表演傳統舞蹈。（巫靜婷攝）

苗栗縣通霄、苑裡新住民社區服務據點16日揭牌啟用。（苗栗縣議員陳品安服務處提供／巫靜婷苗栗傳真）

通霄苑裡新住民社區服務據點揭牌表演

苗栗縣政府為加強服務通霄、苑裡地區新住民鄉親，16日在台灣基督長老教會苑裡教會，成立全縣第5處新住民社區服務據點，預估可服務通苑地區約2000名新住民朋友，據點除了推廣新住民活動，也提供相關福利諮詢、關懷訪視及轉介等，成為新住民在台灣的第2個家。

依據內政部移民署統計，截至今年7月底，苗栗縣結婚登記新住民人數約1萬6000人，通霄苑裡地區占約2000人，來自大陸及港澳地區者為大宗，其次是越南、印尼及泰國等，社會處指出，其中苑裡約有近1200人、通霄約900人，因此服務據點成立於苑裡，盼能服務較多新住民家庭。

新住民因國情、風俗、文化等差異，來台後常有適應問題，為增進社會支持網絡，縣府爭取新住民發展基金補助，於苗南區及苗北區各設立1處新住民家庭服務中心，另外爭取衛福部社家署推展社會福利補助，在大湖、竹南、公館及三義設置4處新住民據點，提供就近服務。

社會處婦女及新住民事務科指出，通苑地區新住民社區服務據點，委由苗栗縣苑裡好厝邊全人關懷協會辦理，將結合多元文化交流活動，使新住民家庭與社區民眾認識且接納多元文化，據點開放時間為每周二、四、五，上午8時30分至中午12時30分。

社會處長楊文志表示，以苗栗縣19萬戶家庭來說，每12戶就有1戶是新住民女主人，占整體比例8％，所以新住民家庭是社福推動的重要族群。苑裡鎮長劉秋東提到，鎮公所後方停車場辦公室已成立1處新住民服務台，由越南籍新住民專責進駐，歡迎新住民朋友多加利用。

(中時 )