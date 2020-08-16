高雄市長補選，民眾黨推出的吳益政只拿下3萬8960票，由於未達5％，不僅無法領到補助款，連保證金200萬都無法領回。對此，台北市長柯文哲坦承，損失慘重。

據《公職人員選舉罷免法》第43條規定，市長候選人所得票數，必須跨越當選人最低當選票數的1/3，才能領到補貼款，每票補貼新台幣30元。但沒想到吳益政最後的得票率僅有4.06%，不僅無法領到選舉補助款，連200萬選舉保證金都飛了。

對此，柯文哲15日接受媒體訪問表示，少掉這200萬，實在是損失慘重。而對於選戰結果，柯文哲也在臉書強調，「新興政黨要發展本來就不容易，即便如此，我們永遠抱持著樂觀態度，認真的過每一天，快樂的過每一天，「希望台灣因為有我們，可以變得更好」。

《中國時報》認為，此次高雄市長補選是民眾黨首場大型縣市首長選舉，儘管準備時間短，資源又有限，但柯本人幾乎周周南下輔選，最後得票率卻是不到5％，連200萬選舉保證金都保不住，期待利用「柯P光環」在南台灣攻城掠地的想法，被證實是過於樂觀。

(中時新聞網)