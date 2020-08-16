環保塑木看起來幾乎和真的木材一模一樣。（李柏澔攝）

響應2020年「世界地球日」，台北市政府、慈濟基金會今(16)日在大安森林公園舉辦「蔬食無痕家庭日」活動，同時也結合「慈濟環保30週年」，全天規劃一系列以環保倡議為核心議題的活動，尤其現場兩個由貨櫃改造的「行動環保教育車」，更創全台首例。

今年適逢「世界地球日50週年」及「慈濟環保30週年」，全球暖化帶來全球性的氣候災難，同時海洋垃圾大宗為塑膠廢棄物，慈濟基金會本次走入人群，宣導「蔬食無痕，環保無塑」，透過分站闖關活動，讓民眾寓教於樂，對環保觀念有進一步提升。

慈濟慈善事業基金會宗教處高級專員柳宗言表示，回收要再利用才有價值，也就是要做到循環經濟，活動現場除了闖關活動外，還有兩個全台首例由貨櫃改造的「行動環保教育車」，分別為「低碳心生活館」及「與地球共生息館」，前著以從原料開採、加工到運輸過程生產的溫室氣體「碳足跡」為主題，後者為講述循環經濟為主，從乾淨回收物再製成有價值的產品。

基金會志工翁雪慧表示，飲食及生活習慣的小小改變都是幫助地球的方式，例如蔬食、塑膠製品回收再利用、節約用水等，這些其實民眾都已經有概念，而活動可以更加強化。

翁雪慧說，塑膠分解往往需要數百年，但仍然無法完全分解，塑膠微粒到後來還是會透過食物鏈回到人體，希望民眾可以在生活中減少對塑膠的依賴，讓「清淨在源頭，簡約好生活」可以成為新的生活模式，給後代子孫一個不一樣的世界。

現場民眾參與踴躍，帶著一家四口來的黃先生說，現場活動很多樣，像是環保花DIY的關卡，小朋友用塑膠做了花給自己和太太，看著一朵花從被廢棄的塑膠垃圾「重生」是很特別的感覺，也看到活動主辦方的用心。

(中時 )