驚悚！高雄水泥車衝出高架橋墜落30公尺（影片來源：爆料公社）

1輛水泥攪拌車16日上午10時55分行經前鎮區高雄港高架聯外道路，因不明原因，墜落高架道路，警消到場救護。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真）

今天（16日）上午10時58分，高雄發生一起驚悚車禍，一台預拌混凝土車行經國道1號南向、往高雄港聯外道路高架橋，竟衝破護欄，整台車飛出後，從30公尺高架橋上直直墜落平面道路，畫面曝光相當驚悚，宛如電影場景。

警方表示，水泥車駕駛為32歲王姓男子，警消獲報出動三個分隊8車22人前往救援，受困車內的王男被救出時，已失去呼吸心跳，緊急送往高雄阮綜合醫院搶救，仍傷重宣告不治。

有網友將墜車影片分享到臉書社團《爆料公社》，只見水泥車撞破護欄、飛出橋面，直直墜落30公尺下的平面道路，畫面宛如電影。幸好當時下方沒有車輛及行人經過，否則後果不堪設想。

而網友們看了影片也備受驚嚇，紛紛回應「嚇死人」、「好可怕」、「重心高+轉彎離心力+開太快=高潮來了」、「都摔爛了」、「好險是假日」、「嗯！至少沒有其他人跟著陪葬」。

國道警察表示，此案已交給岡山分隊處理，王姓駕駛人酒測值待醫院進行抽血檢驗。至於事故原因究竟是過彎速度過快，或是走錯路、誤上高架橋，一時驚慌擦撞護欄，導致墜橋，仍有待警方詳細調查。

(中時新聞網)