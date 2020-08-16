今天（16日）上午10時58分，高雄發生一起驚悚車禍，一台預拌混凝土車行經國道1號南向、往高雄港聯外道路高架橋，竟衝破護欄，整台車飛出後，從30公尺高架橋上直直墜落平面道路，畫面曝光相當驚悚，宛如電影場景。
警方表示，水泥車駕駛為32歲王姓男子，警消獲報出動三個分隊8車22人前往救援，受困車內的王男被救出時，已失去呼吸心跳，緊急送往高雄阮綜合醫院搶救，仍傷重宣告不治。
有網友將墜車影片分享到臉書社團《爆料公社》，只見水泥車撞破護欄、飛出橋面，直直墜落30公尺下的平面道路，畫面宛如電影。幸好當時下方沒有車輛及行人經過，否則後果不堪設想。
而網友們看了影片也備受驚嚇，紛紛回應「嚇死人」、「好可怕」、「重心高+轉彎離心力+開太快=高潮來了」、「都摔爛了」、「好險是假日」、「嗯！至少沒有其他人跟著陪葬」。
國道警察表示，此案已交給岡山分隊處理，王姓駕駛人酒測值待醫院進行抽血檢驗。至於事故原因究竟是過彎速度過快，或是走錯路、誤上高架橋，一時驚慌擦撞護欄，導致墜橋，仍有待警方詳細調查。
(中時新聞網)
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