有「鐵人界安心亞」之稱的柳怡卉應邀擔任實事代言人，與金門縣長楊鎮浯開心合影。（縣府提供）

料羅灣今天風平浪靜，有岸巡保護更安全。（岸巡提供）

已進入第18屆的搶灘料羅灣海上盛會，是金門今年首場開放式水域大型活動。（岸巡提供）

2020搶灘料羅灣海上長泳今（16）日登場，逾千名「泳士」在82據點下水，與擔任賽事代言人，有「鐵人界安心亞」之稱的柳怡卉在昔日烽火連天，今天風平浪靜的水域，一起游出健康與活力。

已進入第18屆的搶灘料羅灣海上盛會，去年因為海象惡劣臨時叫停，今年則因新冠肺炎疫情的影響，對岸泳客未能跨海共襄盛舉，而連2年留下憾事，但這場今年全縣第1場開放式水域大型活動，仍在各方期待中拉出蓬勃的氣勢。

今年除3000公尺組別外，新增短距離的1500公尺及750公尺，讓實力不同的泳士們都能體驗搶灘料羅灣的魅力和樂趣。現場還規畫園遊會市集31攤，為大家加油打氣。另規畫夏日氣墊樂園區有大型氣墊和小型泳池，吸引家長和小朋友開心親子同樂，留下美好的夏日回憶。

應邀擔任賽事代言人，有「鐵人界安心亞」之稱的柳怡卉以1小時02分順利完賽3000公尺賽事，展現女中豪傑，浪裡白條的優雅身手和實力。

縣府針對揪團參加，人數特多的個別隊伍，特別獎勵各隊紅標高粱酒1箱，包括金門縣立泳池隊37人、金門鐵人啦啦隊35人及金瑞成貢糖34人和來自台灣的SBC悠泳部落客29人、沙鹿早泳27人及蘆洲姑爺隊24人。

(中時 )