（大墩國際青年商會今日在水印親子露營區舉辦「唐寶寶夏日童樂會」，現場溫馨熱鬧。圖/曾麗芳）

愛心不落人後！台中市大墩國際青年商會16日在后里區水印親子露營區舉辦「唐寶寶夏日童樂會」，活動經費全數捐贈給唐氏症基金會，現場活動豐富，除了豆志服務社舉行鼓陣表演、認識昆蟲、點心大會師、小朋友的闖關活動之外，當日出席來賓sNug健康科技襪贊助了200雙的襪子；現場也開放民眾樂捐，不限金額就可選一樣唐寶寶們準備的伴手禮。

大墩青商會長林育生表示，青年商會本著服務人群的目的，每年都會舉辦愛心公益活動，看著唐寶寶闖關遊戲中天真無邪的笑容，還有見到他們與家長一起玩水、沙灘玩遊戲以及在草地上奔跑，一切的辛苦都值得了。

社團法人中華民國優質家庭教育發展促進會(以下簡稱協會)歷年來深根於輔導青少年圓夢與生態保育觀念之推廣，這次與大墩青年商會和水映露營區合作舉辦活動，現場搭設七個體驗區，分別為3D列印達人、小小科丁工程師、氣球小頑童、甲蟲王者、考古DIY大考驗、烘焙大師、魔術玩創意，並由協會志工和與教育部青年發展署109年青年暑期社區職場體驗計畫之青少年工讀生的帶動下，讓現場的唐氏症與肯納症的孩子體驗與操作平常學不到的知識與技能，並延伸教育部推動科丁教學的核心，使孩子感受到科技帶來的便利與未來性。

此外，現場也有豆志服務社所領軍的生態小尖兵講師群們，為孩子們介紹各種生態動物與讓他們了解目前地球遇到哪些問題及因應之道。生態小尖兵培訓計畫為豆志服務社自發性的長期專案，目前已於全台超過百所中小學進行教學並培訓了約五千名生態小尖兵。

協辦單位-水映親子露營區表示，這裡是讓家庭享受歡樂時光的休閒空間，團隊相信透過戶外體驗，可以讓小孩更自主、正向增進家庭間的情誼。這次邀請弱勢協會的寶寶家庭共同參與露營體驗活動，提供正面陽光的鼓勵更希望各界夥伴一同來參與；未來青商會還是會不斷地繼續本著服務的熱誠，愛心不落人後，繼續付出熱血，這就是社團的使命！

(工商 )