Karencici連兩晚14、15日於Legacy台中、台北開唱，為今年的「都市女聲」系列演唱會揭開序幕。Karencici回憶起第一次站上Legacy舞台，竟是16歲時就為同門師姐閻奕格擔任演唱會的暖場嘉賓。而16歲也是她從洛杉磯獨自來台追逐歌唱夢想的年紀，經過多年努力，除了創作實力與演唱功力都有目共睹，也終於舉辦首場個人演唱會，她興奮高喊：「好開心可以面對面見到大家！又一個夢想實現了！」除了同門藝人閻奕格、柯泯薰，圈內好友孫盛希、Toro、麻吉弟弟、唐仲彣、陳芳語、宇宙人小玉等人也現身支持。

Karencici以螢光綠背心搭配皮褲一身辣裝登場，開場選唱與韓國嘻哈傳奇人物Tiger JK的愛徒Junoflo共同創作的〈Go On〉及與金曲新人王ØZI合作的〈UsTuPiD〉，帶著全場隨節奏舞動。Karencici對這次演唱會非常有想法，還親自設計自己名字的螢光小燈裝飾舞台，更期望以後都帶這個燈一起表演。說話一向新潮帶點ㄎㄧㄤ的她，大撩粉絲：「還沒吃飯嗎？我做你的食物。」並套用流行語對著台下說：「你們知道我眼中的畫面像什麼嗎？像極了愛情。」逗得粉絲笑聲不斷。

演唱以自己的遠距離戀愛經驗為靈感的〈Facetime〉時，也大方分享自己的戀愛故事，她兩年前在咖啡店偶遇現任男友，剛好對方沒帶錢，她幫忙付咖啡錢進而有了交集，便一直交往到現在，上演如偶像劇般的浪漫情節。演唱〈Sorry Mama〉時還請粉絲一起錄影給在洛杉磯的媽媽，全場齊聲祝福媽媽：「早日脫單！」更虧媽媽「不要再找亂七八糟的人了」，讓台下粉絲對這有趣的母女互動感動又好笑。

Karencici。（Legacy Taipei 提供）

(中時 )