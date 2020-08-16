將於8月31日登場的2020美國網球公開賽，受到新冠肺炎疫情影響，許多好手決定放棄今年賽事，瑞士23歲女單好手班西琪（Belinda Bencic）也宣布退賽，使得去年女單四強已經有三人缺席今年美網，只剩去年亞軍小威廉絲（Serena Williams）參賽。

班西琪透過社群媒體表，自己做了一個很困難的決定，必須錯過今年美網，也預告自己會在下個月的羅馬站賽事回歸WTA巡迴賽賽場，而羅馬紅土女網賽，等於是今年延期的法國網球公開賽熱身賽，預計9月14日開打，剛好是美網結束隔天。

班西琪目前世界排名第8，在她之前包括世界球后巴蒂（Ash Barty）、世界第5烏克蘭絲薇托莉娜（Elina Svitolina）、去年美網女單冠軍、加拿大籍世界第6安德瑞絲庫（Bianca Andreescu）及荷蘭籍世界第7貝騰絲（Kiki Bertens）也都放棄今年美網，而班西琪、絲薇托莉娜與衛冕冠軍安德瑞絲庫都是去年美網女單四強。

女單世界前十好手缺陣人數多，也增加地主名將小威廉絲爭取個人生涯第24座四大滿貫賽冠軍的機會，男單也有球星缺陣，分別是去年美網男單冠軍、西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal），還有5屆美網男單冠軍、瑞士天王費德勒（Roger Federer）跟同胞瓦林卡（Stan Wawrinka）、義大利佛格尼尼（Fabio Fognini）、法國蒙菲爾斯（Gael Monfils）與澳洲基瑞歐斯（Nick Kyrgios）。

(中時 )