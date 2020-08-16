苗栗縣長徐耀昌16日上午主持後龍鎮衛生所新建大樓啟用。（謝明俊攝）

徐耀昌縣長主持啟用典禮後參觀新衛所內設施。（謝明俊攝）

後龍鎮新衛生所一樓設有接待櫃檯。（謝明俊攝）

後龍鎮原衛生所大樓因興建偷工減料，完工後即狀況百出，2015年，蘇迪勒颱風來襲竟將外牆吹毀導致整棟大樓無法使用，經苗栗縣衛生局向國民健康署爭取前瞻計畫經費，配合苗栗縣政府自籌款原址重建新大樓，16日正式啟用，將提供後龍鎮民更優良的公衛服務環境。

後龍鎮原衛生所，緊鄰苗栗縣衛生局，係2007年間，由衛生福利部撥款3千多萬元新建，2010年完工啟用後就發現有多項工程缺失，並有多處漏水，縣府工程施工稽核小組曾於2009年查核缺乏，發現有多項缺失，雖經改善但仍無法完全補正偷工減料造成低劣工程品質的結果。

2016年蘇迪勒颱風來襲，竟將大樓外牆吹垮，導致整棟大樓不堪使用，為此，監察院提案調查，於2019年對苗栗縣政府提出糾正，而苗栗縣政府事後也向承包廠商求償。

由於原衛生所大樓已不堪使用，因此，苗栗縣政府衛生局向國民健康署爭取前瞻計畫經費，將原大樓拆除改建新大樓，獲得國健署同意撥款3千8百多萬元，加上苗栗縣政府自籌6百餘萬元，於2017年在原址重建，並於2020年3月完工。

16日上午，新的衛生所大樓舉行啟用典禮，苗栗縣長徐耀昌到場主持祭祀及揭牌，並逐樓參觀新大樓設施，新大樓共有4個樓層，除1、2樓為衛生所固定業務所用，3樓新增長照A級中心，4樓則設多功能廚房、教室及會議室，徐耀昌希望新衛生所能夠發揮功能，好好替後龍鎮民健康把關。

(中時 )