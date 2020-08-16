選擇暫時放下美國布萊恩大學課業，林庭謙成為今年唯一參加大陸CBA選秀的台灣球員，隨著距離21日的選秀日期越來越近，16日參加BE HEROES經典籃球賽的林庭謙說：「其實我並沒有特別設想，如果能被選上，我就很開心了！」

畢竟擁有今年狀元籤的CBA球隊，就是林庭謙的旅美前輩吳永盛所效力的上海隊，受限於CBA規定每支球隊只能有1名台灣球員，除非上海放棄吳永盛，才有可能用今年狀元籤選到林庭謙，「我沒想過會發生這種狀況，應該不可能。」

「我真的沒有想過當上狀元，畢竟因為新冠疫情，我也沒去試訓過，21日選秀那天也用視訊參加，」林庭謙說，「我很清楚CBA身體碰撞強度有多高，所以去打CBA當然有壓力，我只希望自己可以順其自然，努力把握每次擁有的機會。」

聽到大陸網友相當期望擁有旅美經歷的林庭謙，可以透過選秀在大陸CBA一展身手，他的反應相當直接，「有嗎？我怎麼都不知道。我只是有請教過永盛去打CBA的想法，他告訴我只要努力保持平常心，做好自己的事情就對了。」

目前擁有CBA選秀前3順位的球隊依序是上海、廣州與天津，只是前兩隊分別擁有吳永盛、陳盈駿兩名台灣球員，所以最有可能選到林庭謙的，反而變成「少俠」田壘待過的天津，「等一下會問一下壘哥，但我沒設定一定要去大城市球隊。」

林庭謙表示，目前自主訓練努力加強的重點，分別是在外線穩定性與投射距離，以及身體碰撞強度，儘管到現在還不清楚自己會被哪隊選走，他卻沒忘記自嘲一下，「反正假如CBA沒被選到，我就去中華白報到練球就好。」

(中時 )