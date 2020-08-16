北投警分局偵查隊共12名刑警，有小隊長、偵查佐和警員因4大評比績效不佳，被列為「不適任」擔任刑警，將改為派出所制服員警，他們自稱為「12壯士」並笑稱，北投績效不佳已不是1天、2天的事，難道各級長官、分局長不用負責嗎！其他單位是不是也比應比照辦理才公平。

北投警分局偵查隊4名小隊長、6名偵查佐、2名剛畢業的支援的警員共12人，因1到3月、4到6月，連續2期的治平、黑槍、毒品和詐欺4大績效評比「掛蛋」，近日遭分局提報為「不適任」，其中有3名刑事偵查佐名單已送到刑警大隊準備開會研擬是否改為制服員警，另外2名「刑事科」警員現已改調派出所擔任巡邏員警。

「12壯士」多名偵查佐認為不公平已找議員陳情，並認為單位主官、管應該找隊上2個沒有刑責區的機動小隊要績效，反而提報需要值班的小隊長、偵查佐不適任，根本是扯本逐末。

某偵查佐表示，值班小隊除了要輪班、收案，還要處理公文，每天傳訊被告製作筆錄，偵辦刑案的時間本來就不足，但這次提報不適任，全部都是值班小隊的人遭殃，根本不公平。

另外，今年3月底公布未達績效將懲處，卻是評比1月到3月，根本是「火車過了才吹哨子」，將績效溯及既往，更顯得不公平，打擊偵查隊的士氣。

北市刑警大隊則表示，北投偵查隊近來績效評比時常吊車尾，近日又爆出拾得物承辦人2次涉貪，顯示內部管理出現問題，才會要求分局檢討並提報不適任人選，屆時將會依程序召開會議審核，再決定不適任名單。

(中時 )