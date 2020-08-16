苗栗縣衛局派員加強查核中藥房有無違法使用硃砂。（苗栗縣衛生局提供／謝明俊苗栗傳真）

近日台中盛唐中醫診所不當調劑含鉛中藥，導致鄉親健康嚴重受損引起全國關注，苗栗縣政府衛生局特別針對轄內中藥販賣業174家及中醫診所，進行加強查核是否有販售或調劑硃砂及鉛丹等禁藥，以維護本縣縣民健康。

衛生局指出，前行政院衛生署早在2005年就公告禁止使用中藥用硃砂製造、調劑、輸入、輸出、販賣或陳列。因此，有關中藥販賣業及中醫診所如有違法使用硃砂行為，將依藥事法第83條規定處七年以下有期徒刑，得併科新台幣五千萬元以下罰金，以及依醫師法第28-4條處新台幣10萬元以上50萬元以下罰鍰，得併處限制執業範圍、停業處分一個月以上、一年以下，或廢止其執業執照，情節重大者，並得廢止其醫師證書。

苗栗縣政府衛生局為保障鄉親用藥安全，每年會辦理民眾正確用藥活動100場以上，以提升民眾正確用藥的認知。對於中藥販賣業者及中醫診所執行藥品稽查及抽驗中藥產品，於2019年度共查核中醫醫療院所39家、中藥房178家，及後市場監測抽驗中藥材共15品項，無發現有違規情事。

自台中中醫診所調劑含鉛藥品案件爆發後，衛生局特別派員檢查中藥房共109家、中醫診所共15家，並抽驗15種品項中藥材送驗中，無發現有違規情事，衛生局仍會持續全面查核。

(中時 )