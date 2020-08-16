因應新冠肺炎疫情，義大利佛羅倫斯的商家們，為了與顧客保持適當的社交距離，重啟了17世紀為了對抗黑死病的「酒窗」，透過酒窗將販售的商品給客戶，成為一種疫情下的創新營業方式。

根據義大利媒體《The Local》報導指出，酒窗的歷史最早可追溯到13世紀的文藝復興時期。當時的葡萄園園主，會在自家酒窖鑿出一個面向街道的小窗，讓往來的客人可以透過小窗往內遞入酒瓶，裡面的工人接過酒瓶後，就會用葡萄酒把酒瓶裝滿，這就是最早酒窗的由來。

在17世紀時，歐洲爆發大規模的黑死病疫情，義大利的商家為了營業，也在自己的商鋪外牆建造了酒窗，供顧客買酒使用。但隨著時間的流逝，與黑死病疫情的消散，這些在牆壁上的酒窗就成為特殊的文化造景。

而在現今新冠肺炎疫情全球肆虐的狀況下，義大利佛羅倫斯的商家們，紛紛打開自家的「酒窗」，透過酒窗與往來的客人做生意。不同於以往的是，現在除了販售葡萄酒外，也有販售一些冰淇淋、咖啡等生活用品。

根據世界衛生組織統計，新冠肺炎在義大利共有25.3萬確診病例，20.4萬人經過治療後康復，但其中3.5萬人不幸因病過世

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)