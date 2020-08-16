2020新力旺企業女子壘球聯賽編號第49場賽事，今（16）日繼續在台中萬壽球場進行。雙方戰況激烈，相互領先、追平，最後福添福嘉南鷹隊林志霙擊出內外野交界處的飛球，雖被接殺出局，但快腿何欹璠奮力跑回本壘得分，以5比4氣走新力旺旺獅。單場MVP就由4打數2安打，並跑回致勝分的何欹璠。

嘉南鷹由杜雅婷本場先發5.1局、失2分，無關勝敗，接手的邱安汝投1.2局也失2分，但藉著林志霙在7局下的再見犧牲飛球結束比賽，幸運拿下勝投，個人戰績推進到8勝3敗。

此役雙方都擊出7支安打，旺獅在1局上先馳得點攻下1分領先，但嘉南鷹在4局下以2比1逆轉超前，5局下再添1分。但旺獅在6局上攻下3分大局，反而以4比3逆轉領先，不過6局下嘉南鷹扳平比數，7局下得到致勝分，以5比4結束這場拉鋸戰。

旺獅超級洋投巴恩希爾上半季結束後返美，實力立刻受影響，不過西耶拉（Sierra）下半季回歸，今日登板完投，被擊出7支安打、失5分，僅2分自責分，吞下敗投。

(中時 )