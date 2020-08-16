台南一中69級畢業生今天有200多人回到母校團聚。(曹婷婷攝)

台南一中69級3年8班還特製班服T恤，展現團結也留下難得回憶。(曹婷婷攝)

這群高中同窗現場也拍下40年聚首珍貴時刻留念。(曹婷婷攝)

台南一中69級畢業生畢業40載，200多人今天回母校召開同學會，場面熱烈，更是台南一中創校以來，單一年級同學會最多人回母校的一次。台南一中今年首度破天荒無人考上台大醫學系，日前又與台中一中衍生「爭真一中」互槓，69級千名畢業生高達200多位當醫生，學長勉勵學弟「發揚竹園岡精神，認真讀書，南一中有這實力。」

台南一中群英堂今天中午席開27桌，250名校友難得回到母校，趁機走訪當年上課教室，巡禮校園、跟同窗話家常，眾人也一起合唱校歌，瞬間回到40年前的高中情景。

台南一中校長廖財固今天也邀請30多名曾教過69級學生的退休老師們出席，69級當年校長李昇已辭世，李昇兒子、電影導演李崗也專程出席，回憶父親生平嚴肅點點滴滴，台下當年領教過的學生都點頭如搗蒜。

「40年不見，但大家都沒變，一眼就認出。」3年8班刁茂盟說，同學40年沒開過同學會，平常靠LINE聯繫，首場同學會讓人很期待，本來擔心會不會認不出同學，結果一見面都能當場叫出名字，「頭髮變白、身材變胖，雖不復青春，已經是歐吉桑，但一眼就認出，這就是老同學。」3年8班更是現場唯一製作班級T恤的一班，為難得的同學會留下一個紀念。

總召陳俊秀說，69級當年共有20班1000多人，萌念開同學會後耗時1年聯繫，過程雖不輕鬆，但把大家找回來聚在一起，很值得。69級畢業生是在民國66年考進台南一中，當時有「北建中、南一中」美名，同屆除了台南學生外，北至雲林、南至屏東，甚至花東學生都有。

由於當時許多同學家境並不好，有一餐沒一餐苦讀，因此，同學都會互相幫助、扶持完成學業，感情很好。69級1000名畢業生有近200名成為醫師，還有多名建築師、會計師、企業家、大學教授，全國最年輕現任大法官黃昭元也出席。

黃昭元表示，半年前收到班長通知同學會，當時一陣驚訝，畢竟都已畢業40年之久，今天回到母校，難得能與睽違數十年的高中同窗敘舊，格外開心。

由於台南一中今年因無人考台大醫學系，與台中一中因為誰才是真一中演變互嗆，今天有70位醫生參加這場同學會，以「過來人」經驗強調，「我們這屆有200多人當醫生，南一中有這個實力，希望學弟們延續這個精神。」

廖財固開心出席這場空前盛大的同學會，他說，每年雖然都有各年級畢業校友回校開同學會，但大多僅1班，甚至連一班都未必能找齊，69級畢業校友能找到200多人返校，規模空前、非常不容易，展現一中人團結精神。他也針對台中一中、台南一中互槓一事，強調兩校是全台碩果僅存的一中，去年建立「一中策略聯盟」，攜手走向國際，未來也會互相學習，相互勉勵，成為國際化一流高中。

(中時 )