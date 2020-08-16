民眾黨高雄補選慘敗 侯友宜喊話柯文哲：重新站起來還有機會 15:352020/08/16 中時 許哲瑗 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 侯友宜今出席「2020新北特色商品頒獎典禮」。（許哲瑗攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄市長補選落幕，代表民眾黨參選的吳益政得票率不到5％；新北市長侯友宜今下午受訪表示，選戰都是一時的，不管輸贏、選的好或不好，只要過程全力以赴，檢討失敗之處後重新站起來，都還有機會；至於想跟民眾黨主席柯文哲說什麼？侯友宜說，「民眾黨、柯市長加油！」 侯友宜說，柯文哲在這次民眾黨的選舉過程中盡心盡力，雖然選的不是很理想，不過沒關係，民眾黨、柯市長一起加油，一起為高雄市願景好好透視、給高雄人一些意見，選後團結起來建設大高雄。 (中時 ) #民眾黨 #侯友宜 #高雄市長補選 #柯文哲 也許您會感興趣 推薦閱讀 高雄補選慘敗 蔡正元：國民黨2024最強組合已出現 07:412020/08/16 政治 高雄市長補選 民進黨：年輕世代成關鍵 13:542020/08/16 政治 民眾黨基隆設「台灣最北」據點 邱臣遠、謝立功稱：基隆人有福了 13:442020/08/16 生活 高雄敗選 陳學聖給江啟臣唯一建議：速回立法院 11:002020/08/16 政治 差點拿不到 李眉蓁低空飛過門檻 可拿745萬補助款 08:452020/08/16 政治 海派抬頭 民進黨黨內競合各懷鬼胎 04:102020/08/16 政治要聞 弱勢親子齊聚 體驗環島遊 04:102020/08/16 地方新聞 全國首座參與式圖書館 在新店 04:102020/08/16 地方新聞 高雄市長補選 輾壓式贏得寶座！拿下67萬票 陳其邁勝出 04:102020/08/16 政治要聞 李眉蓁敗選 侯友宜期許她持續建設高雄 12:052020/08/16 政治 政治熱門新聞 李眉蓁得票近25萬 分析結果黃創夏點名這兩人：麻煩大了 - 政治 下一步選國民黨主席？韓國瑜電話親回19字 - 政治 高雄市長補選結果出爐 趙少康6字評三黨 - 政治 高雄補選慘敗 蔡正元：國民黨2024最強組合已出現 - 政治 藍營敗選抓戰犯？杏仁哥點名：「他」該負全責 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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