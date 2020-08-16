高雄市長補選落幕，代表民眾黨參選的吳益政得票率不到5％；新北市長侯友宜今下午受訪表示，選戰都是一時的，不管輸贏、選的好或不好，只要過程全力以赴，檢討失敗之處後重新站起來，都還有機會；至於想跟民眾黨主席柯文哲說什麼？侯友宜說，「民眾黨、柯市長加油！」

侯友宜說，柯文哲在這次民眾黨的選舉過程中盡心盡力，雖然選的不是很理想，不過沒關係，民眾黨、柯市長一起加油，一起為高雄市願景好好透視、給高雄人一些意見，選後團結起來建設大高雄。

(中時 )