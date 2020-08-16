有「最美小龍女」之稱的港星李若彤，出道30年沒有公開真實年齡，據維基百科顯示，她是1973年出生，今年應該47歲，不過之前也有說法是她已過50歲，今(16日)是她的生日，她也首度公開自己的真實年齡，讓網友都驚呆了。

李若彤年齡始終成謎，外界本也猜測她大約47歲左右，不過她今天在微博發長文，直接表明自己54歲了，她也謙虛表示54歲對某些人來說，可能早不是女人或女演員的黃金時期，也有人會說她到這個年紀了，怎麼還不結婚？「我只笑笑，並不反駁。那是因為，我始終覺得理想的婚姻，是在對的時間遇到對的人，而不是將就。」

另外也有人說美人遲暮、歲月催人老，外界都認為，女人30歲後就過了巔峰，但實際上無論在何時，無論什麼年紀都不應該止步不前，總有我未曾嘗試過的，總有我不曾瞭解過的新鮮事物出現，我們總要保持好奇地活著。」

李若彤也感謝父母生下她，感謝曾給予她工作機會的人，並很謝謝影迷，最後她要感謝自己，「此刻的我，比從前更從容、更堅定」，她認為人生從來不由他人定義，都要自己好好過。網友看了她的一番話，紛紛表達認同，也讚嘆她根本不少女神，完全不像54歲。

(中時新聞網)