2020年第18屆搶灘料羅灣海上長泳活動今天上午在金門進行，超過700位「泳」士「泳」往直前，本次賽事代言人「鐵人界安心亞」柳怡卉展現國手實力，以1小時02分完賽。

搶灘料羅灣是金門每年重點活動之一，過往每屆各吸引兩岸約2000位泳將挑戰，今年因為新冠肺炎大流行影響，中國大陸選手無法參與，仍無損泳士們挑戰自我的樂趣，首度參加的「鐵人界安心亞」柳怡卉在風平浪靜的海象之下，以不錯的成績完賽。

中華奧會副主席張朝國及夫人舉重協會理事長張楊寶蓮女士也特地出席支持，中華奧會副秘書長吳國譽更親自參與750公尺組，呼應國際奧會「Stronger Together」的精神。

今年度賽事為了讓更多的泳士能參加，除了3000公尺組別外，新增1500公尺及750公尺的短距離組別，讓不同程度的泳士們都能體驗到搶灘料羅灣的魅力，現場亦舉辦園遊會市集活動、設置夏日氣墊樂園區，也吸引許多家長帶著小朋友到場同樂，創造美好夏日回憶。

(中時 )