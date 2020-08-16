新北市立十三行博物館，迎接9月全國古蹟日推出各項系列活動。（許家寧攝）

廖添丁神出鬼沒，曾偷竊日警槍彈、配劍，搶奪丁神出鬼沒，曾偷竊日警槍劍、搶奪富商，被民間傳說渲染為抗日俠盜。（翻攝國史館台灣文獻館）

新北市立十三行博物館迎接全國古蹟日，今年規畫「八里聲音漫遊山線」祕境體驗，帶領民眾漫遊風景優美的觀音山林秘境，還能一探日警聞之色變的傳奇大盜「廖添丁」當年躲避追捕的藏身洞穴，讓參觀者彷彿走進百年時光隧道。

十三行博物館長陳春蘭表示，八里地區從山上、平原到海口，擁有豐富多元的自然生態與文化資產，為讓民眾在古蹟日接觸不同區域的人文景觀，今年再度與知名藝術團體明日和合製作所合作，聯手打造「八里聲音漫遊山線」系列活動。

陳春蘭說，去年八里聲音漫遊「海線」行程大獲好評，今年再度開發2梯次的「山線」祕境體驗，免費帶領民眾在虛擬「聲音旅伴」引導下，彷彿穿越時空，置身在山林祕境中，感受有如重現百年前山林地景，尋找傳奇俠盜廖添丁的足跡。

神出鬼沒的廖添丁，26歲時縱橫大台北地區，犯案足跡遍布板橋、士林、大稻埕、基隆、五股及八里；漫遊路線從牛港稜步道出發，沿著觀音山脈可走至位於荖芊坑的猴洞，洞口約僅孩童高，只能縮身進入，廖為躲避日警藏身於此。

廖添丁後因遭人告密，同年拒捕身亡，洞口前有信眾擺放香爐、解說牌供人膜拜，讓民眾了解大盜短暫傳奇人生；十三行博物館即日起開放八里漫遊山線免費線上報名，活動時間為9月19日、20日下午3時，每場次限額35人。

(中時 )