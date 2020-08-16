香港氣質女歌手施匡翹上月中確診新冠肺炎，隨即被安排住院治療，而她直到8月14日出院，足足花了24天才恢復健康，遭踢爆是因為不配合用藥，才會拖長住院時間，被說是「最壞的榜樣」。

有名為「現役Dirty Team醫生」的讀者對《立場新聞》投稿，以〈施匡翹做了一個最壞的榜樣〉為題，指出一般確診病患約7到14天療程就能恢復，但施匡翹卻花了24天，踢爆是她在隔離治療期間堅持不接受藥物治療，才導致時間拖長，認為這樣的行為相當不可取。

消息曝光後，施匡翹打破沉默，公開發文澄清，表示自己自住院起，完全遵循醫生的診斷及治療安排，也每天跟醫護人員保持聯絡，「期間主診醫生建議我不用藥，原因是由於我一直沒有特別的病徵和年齡不大，一般會慢慢好起來」。

她表示自己完全尊重醫生的專業，「選擇這個情況下最合適的治療方法」，最後也表達了對醫生及醫護人員的感謝之意，藉由完全還原治療過程，打臉個該名爆料者，而事後，「現役Dirty Team醫生」投稿的文章，以從《立場新聞》中悄悄撤下，還給施匡翹一個清白。

(中時新聞網)