夏天電費變貴，許多民眾為了省電，氣溫再高也忍住不開冷氣。對此，日本節目算出天熱不開冷氣中暑的下場，光治療費用就要花6萬日圓（約新台幣1萬6元），比狂吹冷氣開一整天(14小時)貴上200倍。呼籲民眾別為了省電而傷身傷荷包。

統計資料顯示8月3日至9日，短短9天有6664人因為中暑送醫，10人不幸死亡。(翻攝自 youtube)

據日本媒體報導，日本受高壓壟罩，高溫飆35度以上，統計資料顯示8月3日至9日，短短9天有6664人因為中暑送醫，10人不幸死亡。東京昨天(15日) 92位民眾中暑送醫，57人是70歲以上老人，比例高達6成。推測可能是為了省電、怕傷身不開冷氣，加上對溫度反應遲鈍，中暑比例才高。

日本新聞節目《情報ライブ ミヤネ屋》計算，冷氣一整天開14小時約花300日圓（約新台幣82元）的電費，但中暑一次治療費要6萬日圓（約新台幣1萬6元），比吹冷氣貴上200倍，傷身又破財得不償失，建議還是適時開冷氣、多喝水以避免中暑。

至於怎麼吹才省電，台電《電力粉絲團》曾分享3大妙招，第一招溫度設定26~28度加吹電風扇，這樣雙管齊下，即使沒下調冷氣溫度，室內就會很涼。第二招冷氣溫度每調高1度，可省空調電力6%。最後一招則是趕快汰換老舊冷氣，改用能源效率1級的冷氣就能省電。

(中時新聞網)