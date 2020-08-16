台南市政府規畫在學甲區興建動物保護教育園區，目前尚在可行性評估階段，日前要進場考察地質狀況及地下水位，但部分反對民眾到場抗議，南市府農業局為避免引起爭端，16日清晨運載機具到預定場址處進行鑽探工作，仍有少數民眾前來關切，經警方勸導後離去，鑽探完成後將進行土壤參數及地質評估等，讓驗證更加完備，並非動工建設。

農業局指出，目前動保教育園區尚在可行性評估階段，並未發包執行工程，為完備可行性評估，需要詳盡的工址調查及地質鑽探，現場共鑽探3孔，鑽探深度80公尺，取樣28组，將進行土壤物理試驗，以分析基地土壤參數，作為基地地質評估，探討建築物及構造物的基礎形式，並了解地下水文以擬定防洪策略，為基礎建設的參考，動保園區須經科學評估驗證後才會開始動工建設。

農業局表示，動保園區規畫過程透明，也多方聽取地方意見並充份溝通，不少持贊成意見的民眾，希望市府加速完成可行性評估，讓鄉親能回歸理性討論，針對反對意見，農業局亦會廣納評估及依法行政，完備後將舉行正式公開說明會向鄉親報告，希望園區建設能取得最大共識。

台南市政府為持續改善學甲當地排水與道路，若動保園區評估可行，周邊也將爭取並投入經費改善水利及拓寬道路，有效帶動周邊區域發展。

(中時 )