台中市和平區長將於22日補選，民眾黨候選人張瑞紘16日成立競選總部，包括黨主席柯文哲馬不停蹄上山站台輔選力薦，稱張瑞紘是這次和平區長參選人中，學歷最優秀、資歷最完整，從基層做起，能力操守經得起考驗的候選人。

競選總部成立大會於雙崎部落921紀念公園舉辦，黨主席柯文哲及立委高虹安均到場站台助講，現場高喊「和平三支箭，改變看得見」、「八月二二，唯一支持3號張瑞紘」等口號，傳授「82263」，8月22日星期6投3號的通關數字，現場「加油」「凍蒜」聲不絕於耳。

柯文哲指出，張瑞紘是這次和平區長參選人中，學歷最優秀、資歷最完整，從基層做起，能力操守經得起考驗的候選人。和平區是原住民區，台北市在遠距教學導入、觀光旅游推廣、以及農產直銷物流等方面，都有成功的經驗足資分享、交流、建立連結。他呼籲大家可以投給張瑞紘，給自己、也給和平一個改變的機會。

高虹安則表示，這一個多月看到很多社區基礎建設亟待補強、需要解決的地方，這些都將是她在新的會期的問政議題，要將和平區、山地區民的心聲帶到立法院。她再次強調，「公開清廉、透明開放」一直是張瑞紘和民眾黨在這場選戰中的核心價值的競選政見的第一隻箭，張瑞紘有30幾年公務員經驗，經得起考驗，絕對是最清廉、最勤政、最愛和平的候選人。

張瑞紘哽咽說，這幾年看到和平區人口逐漸外移、發展停滯，但和平區不是沒有好的人才和資源，只是缺少一個廉潔有能的行政團隊，他承諾，自己要帶給和平區的是一個不一樣的未來，要給年輕人希望、不是失望，堅持給青年機會，創造自己的明天。

(中時 )