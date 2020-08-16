竹南國中舉辦第2屆科技培訓營。（竹南國中提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣竹南國中連續2天舉辦第2屆科技部「科學志工培訓營暨創意實作科學營」邀請陸官大學、屏東大學及高雄大學等校教授前來授課，共有竹南、頭份及苑裡等地區12校、150多名學生參加，場面非常熱烈，獲得學生好評。

這個科技培訓營是由竹南國中校長郭芳江主動向竹南鎮公所爭取補助經費，結合學會科普團隊的能量與經驗，推動科學探究實作營隊成為學校特色活動，提供社區孩子快樂學習科學的機會。去年已經成功舉辦過一屆的探究實作營隊，獲得家長與學生反應熱烈，鎮長方進興也非常支持，因此今年再獲鎮公所及家長會全力支持，讓學校能繼續辦理實作科學營。

今年的科學營特別邀請陸官大學部主任兼物理教育學會理事長洪偉清、陸官黃仁偉丶屏東大學許慈方、高雄大學余進忠等多位教授，結合竹南鎮公所與竹南國中、竹南高中等校資源，連續於14、15兩天，在竹南國中舉辦第2屆科技部「科學志工培訓營暨創意實作科學營」，共有來自竹南、頭份及苑裡地區共12校，高達150餘位師生報名参加，提供學子歡樂參加創意實作科學營的機會。

洪偉清表示，今年志工報名反應非常熱烈，高達43位志工參加志工培訓營，大家都非常認真参與學習，洪偉清也特别鼓勵竹南高中學生，明年一起來參加探究實作全國競賽，在活動中設計多項今年競賽題目做為關卡，讓高中學生藉由實作瞭解其中原理。

竹南鎮公所特别派代表與會，希望未來仍繼續支持這活動在竹南國中辦理，也感謝今日協助辦理的所有教授，讓今日活動順利推動，讓科學教育推廣能在地生根，也讓竹南孩子一起享受有趣快樂的暑假科學營活動。

(中時 )