員林市山腳路林厝派出所前的釘子戶，在縣府、公所努力下，終於完成地目變更，也與8成的地主、所有權人達成協議價購共識，部分地主今日主動雇工拆除地上物。（謝瓊雲攝）

員林市山腳路林厝派出所前交叉路口是交通要道，2009年進行道路拓寬時，中間住戶拒絕拆遷，成了最牛釘子戶，其中有一戶甚至只剩下門柱。（謝瓊雲攝）

員林市山腳路林厝派出所前交叉路口是交通要道，2009年進行道路拓寬時，中間住戶拒絕拆遷，成了最牛釘子戶，其中有一戶甚至只剩下門柱。（謝瓊雲攝）

員林市山腳路林厝派出所前交叉路口是交通要道，道路中間的釘子戶成為交通瓶頸，影響行車視線，近年來事故頻傳，本月開拆之後，預計9月中動工進行道路改善工程。（謝瓊雲攝）

縣議員曹嘉豪(左)、員林市長游振雄（右3）和麗明營造董事長吳春山（右2）等人，得知所有權人主動雇工自行拆除地上物，專程到現場關心。（謝瓊雲攝）

縣議員曹嘉豪(右)、員林市長游振雄（左3）和麗明營造董事長吳春山（左2）等人，得知所有權人主動雇工自行拆除地上物，專程到現場關心。（謝瓊雲攝）

麗明董座吳春山促成 員林山腳路釘子戶拆了！

員林市最牛釘子戶，終於拆了！在彰化縣政府、員林市公所努力下完成地目變更，更促成出身湖水里的麗明營造董事長吳春山捐款650萬元補償費，16日部分地主派供自拆地上物，預計9月中前就可動工進行道路拓寬工程。

員林市137線山腳路林厝派出所前叉路口的釘子戶，少數地主拒絕拆遷，死守祖產半世紀，但這路口附近有青山國小、大慶商工和中洲科大，且臨近台76線東西向林厝交流道，是車流繁多的交通要道。吳春山就說，從他孩提時代，要從山上下來，每次到此路口就得繞路，而且行車視線極差、很不安全。2009年縣府徵收兩旁用地拓寬道路後，中間未徵收的部分就成了釘子戶，也讓當地車禍事故頻傳。

員林市長游振雄表示，麗明營造董座和副董林立浩都是員林人，他去年和工務處長林漢斌前往台中拜會，吳董事長慷慨允諾願大力協助，原本是由他買下建物產權；但因去年已完成地目變更為道路用地，因此可以直接進入協議價購、用地徵收程序。

游振雄表示，縣府在3月至7月間，辦理2場「縣道137線林厝派出所前路口改善工程」公聽會、「協議價購說明會」，這塊土地和地上物所有權人多達30幾人，已有8成完成協議價購簽約事宜，部分地主得知自行雇工拆除還可以獲得上百萬元的獎勵補助款，因此16日自行開拆。

縣府工務處新建工程科長周建霖表示，山腳路該處改善工程已經上網發包，將於9月初正式動工，總經費2160萬元，包括工程費700多萬元，而且土地價購與徵收費用1300多萬元，有一半由麗明營造捐贈。

周建霖表示，部分尚未自行拆除的建物，會在動工後一並拆除，道路改善工程將山腳路交通動線截彎取直，崙雅巷成為道路支線，並將設置簡易槽化島和號誌燈，盼減少交通事故，讓車流更順暢。

(中時 )