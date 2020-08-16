火腿隊王柏融在二軍出賽，對上羅德隊一度被觸身球打到左腳踝附近，去年他被軟銀鷹王牌投手千賀滉大砸中左腳背，因此讓他打擊表現一路下滑，今日又被打到舊傷附近，不過幸好無礙，隨後又敲出安打，目前在二軍累計連8場敲安。

王柏融今日在二軍擔任第一棒、指定打擊，面對羅德隊首打席敲出飛球出局，2局上半一、二壘有人時，遭到土居豪人的觸身球擊中左腳，王柏融來不及躲開，痛得直跳腳。王柏融去年也曾被觸身球砸中左腳背，當時忍痛出賽，結果嚴重影響打擊，間接導致旅日首年成績不盡理想。

不過王柏融並沒有因此退場，傷勢看起來不嚴重，之後於5局上半王柏融敲出安打要球迷放心，這也是他下二軍後，連續8場出賽有安打，展現火燙手感。

火腿隊在比賽後半段投手出狀況，被羅德隊江村直也3分炮逆轉戰局，最後火腿以1比6吞敗。總計王柏融此戰3打數1安打，在二軍場場敲安，打擊率雖然有些下滑，但仍是相當可怕的6成84。

(中時 )