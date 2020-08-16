高雄市長補選當選人陳其邁今（16）日起展開3天謝票行程。（柯宗緯攝）

網友發起「公民割麥子」行動，要罷免新科高雄市長陳其邁。（翻攝臉書）

高雄市長補選才剛由民進黨陳其邁大勝，未料已經有網友「超前部署」發起「割麥子行動」，組織社團要號召罷免陳其邁。對此，陳其邁今（16）日下午回應，任何政治攻防都尊重。不過對於國民黨高市議長曾麗燕質疑他民意不足，會用力監督他，他則說會用謙虛、柔軟的態度，面對議會質詢。

臉書社團「罷免陳其邁聯盟」在今年6月18日成立，原本名為「超前部署罷免高雄市長候選人陳其邁聯盟」，最近才改社團名稱，目前已有600多人加入，封面照放上割麥子畫面，強調保衛高雄，拒絕貪汙復辟，堅持弊案要水落石出（慶富案、氣爆善款等）。

除罷免陳其邁社團外，也有一支影片鼓譟國民黨發起罷免行動。然而，陳其邁今天老神在在，面對罷免議題，言簡意賅說「任何政治攻防都尊重」，就不在多做回應。

針對曾麗燕質疑補選投票率與得票數均創下縣巿合併後歷任巿長的雙低紀錄，陳其邁的民意代表性恐有不足，將好好監督他。陳其邁回應，8月15日是市民投票決定新市長，也許過程有不同支持對象，不同黨派的考量，但這些已經過去了，但相信市府努力做事，讓城市大邁進，有信心獲得議會的支持。

他強調，會用謙虛、柔軟的態度面對議會質詢，自己也有段很長時間擔任民意代表，議員反映地方意見有時超越黨派，也會鼓勵局處首長多聽議員意見，畢竟他們也代表一些民眾的反映，會想辦法與議會找出溝通機制。

至於擔不擔心將來議會再度上演「小學堂」問政，他認為，府會未來的關係一定會很和諧，經過這1、2年來很多紛擾，不管是罷免投票，市長重新補選，民眾望之心切希望市政趕快順利推動，相信議會、不分黨派議員都會做這樣的想法。

(中時 )