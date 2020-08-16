小米創辦人、董事長兼CEO雷軍16日發表公開信，宣布了小米將實行合夥人計畫和新十年創業者計畫。此外，小米也將新增四名合夥人，合夥人團隊擴大至九人。

雷軍稱，小米的合夥人制度是集團核心事項的集體決策機制，更是小米文化價值觀和互聯網方法論的傳承機制。

小米目前創辦合夥人有五人：雷軍（集團董事長兼CEO）、林斌（集團副董事長、集團戰略委員會副主席）、洪鋒（高級副總裁、小米金融董事長兼CEO）、王川（高級副總裁、首席戰略官、集團戰略委員會副主席）、劉德（高級副總裁、集團組織部部長）。

此次合夥人團隊將新增四人，包括：王翔（小米集團總裁）、周受資（小米集團高級副總裁兼國際部總裁）、張峰（小米集團副總裁、集團參謀長、集團採購委員會主席）及盧偉冰（小米集團副總裁、中國區總裁、Redmi品牌總經理）。

同時，小米還宣布啟動了新十年創業者計畫，將選拔100位年輕核心幹部，給予類似創業者回報，激勵他們和小米共同開啟重新創業歷程。

(工商 )