香港財政司司長陳茂波16日表示，新冠肺炎疫情持續已超過半年，隨著疫情的起伏，社交距離及限聚等防疫控疫措施一再調整，無可避免對經濟造成嚴重干擾與打擊。無論是管控疫情的難度抑或經濟衰退的壓力，都較原來預期的更嚴峻。

陳茂波指出，受疫情打擊、全球經濟衰退及中美摩擦升溫的困擾，香港這次經濟衰退的深度和時間亦超出預期，嚴重困擾著不同範疇的企業和打工族。以失業率和就業不足率為例，近月持續轉差，打工族的痛感早已超越了2008年金融海嘯的水平，個別受到最直接衝擊的行業痛感更強。

針對香港經濟何時才見曙光，陳茂波說，從內部情況來看，關鍵是防疫抗疫工作，當本地感染的新增確診個案大幅回落，巿民生活和經濟活動可逐步恢復正常。從外部環境而言，則要看海外國家的控疫情況何時見效，以及中美關係往後的發展。不過，今年第二季歐美以至鄰近的新加坡經濟均陷雙位數的負增長，而且疫情時有反覆甚至未有受控跡象，短中期經濟前景難言樂觀。

(工商 )