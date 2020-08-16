霹靂國際多媒體16日舉辦【PILI SHOW：英雄時光】暨《霹靂英雄戰紀之蝶龍之亂》首映會，邀請《中國好聲音》季軍李芷婷獻唱劇集經典曲目〈遠走他鄉〉，李芷婷說：「因為這是我生平第一次為劇獻聲，非常榮幸！」爸爸比她還開心，「爸爸整個開心到爆炸，他說『妳也太誇張了吧，居然接下霹靂的主題曲和片尾曲』。」
李芷婷從小就跟爸爸一起看布袋戲，受邀演唱霹靂英雄戰紀系列尾曲〈遠走他鄉〉，她表示，素還真的戀人風采鈴自燒住宅、毀容後獨自離開那一幕，印象最深刻，看了很難過。她也坦言，幸好是唱中文歌，一開始以為要唱台語歌，有緊張了一下，「因為本人我的台語非常差，差到就是我講出來，你們會笑那一種。」
而她詮釋布袋戲歌曲的訣竅是，「唱的比較溫柔一點，讓自己溫和，但是磅磗氣勢要出來」。現場李芷婷也體驗了操控布袋戲偶，她好奇用食指玩布袋戲偶嘴巴的機關，覺得滿有趣的，布袋戲偶大約重達三公斤，她笑說，「大概是因為我有健身的關係，沒有我想像中來得重，我覺得很輕。」
品牌總監黃政嘉表示，此次演唱會活動不僅為了回饋粉絲，推出許多從未在現場演唱的經典樂曲，更是新作《霹靂英雄戰紀之蝶龍之亂》的全球首映，此作品可視為霹靂英雄戰紀系列的延伸、霹靂平行宇宙觀的展現。而霹靂斥資新台幣6,000萬元打造的《霹靂英雄戰紀之蝶龍之亂》即將於8月19日晚間7點於「PILI線上看」隆重上映，亦將同步發行DVD。
(中時 )
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