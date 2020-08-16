颱風季時，瞬間強風導致車輛在國道翻覆事件時有耳聞，交通部高速公路局在國1、國3及國5有9個易有強風、濃霧的路段已有建置偵測器，但高公局考量資訊不夠精確，去年跟中央氣象局合作，在國道沿線5至10公里處建置氣象站，由氣象局提供精準資訊並顯示於交通資訊顯示板（CMS）示警，預計年底全面建置完成。

國道易有濃霧、強風的路段，高速公路局已設有風力、濃霧偵測器，一旦風力及能見度達到標準，就會啟動CMS顯示「前方強風 請小心駕駛」、「天候不佳」等警語，只是現有偵測器僅能針對單點偵測，並於下游CMS顯示，較不精準且有空間上的誤差。當用路人看到警語時，往往已身處強風豪雨中。

風力部分，北區的國1五楊高架、國3關西到龍潭75K處、國5蘇澳路段；中區國3和美路段、國3高屏溪斜張橋建置偵測器。濃霧部分，北區的國1五楊高架、國3關西到龍潭75K處；中區在國1三義路段、南區在國3白河路段、竹崎路段建置觀測器。

高公局考量不論是設備維護或資料蒐集完整性都不及氣象局精準，去年委託氣象局在國道沿線建置自動氣象站，並從中區開始興建，由氣象局提供精準的氣象資訊給高公局，再由CMS發布給用路人，同時結合現有交管措施。

高公局表示，中區4月已建置完成，預計年底CMS就會顯示精準資訊。北區、南區剛完成發包，最快年底可建置完成；整體經費約5000萬元。

氣象局表示，國道上架設風雨霧氣候偵測站首先是高公局提出的需求，希望在霧和強風觀測上可以藉重氣象局的專業。

氣象局指出，台灣北、中、南區合計將設置79個偵測站，中區測站的29個已於今年4月完成設置，北區及南區各25個預計最快年底完工，其中32個測站配置能見度儀器，在霧的監測上將更精準。

密度部分，平均每5至10公里就會有一個風雨霧氣候偵測站，希望偵測站可以提供每公里即時強風與霧等天氣資訊。

(中時 )