陸軍六軍團二一砲指部庫房起火3人逃出無大礙。(呂筱蟬攝)

陸軍六軍團二一砲指部16日中午約12點半傳出火警，據了解現場為放置軍用品之庫房，當時現場有3人正在整理軍用品，一度傳出受困其中，桃園市消防局出動各式消防車輛及42名消防員前往灌救，在12時53分撲滅火勢。

消防人員說，抵達現場時受困火場的3人已經逃出，軍用品庫房冒出火煙，但並非爆炸，而3名官兵因為沒有太大的傷勢，所以拒絕送醫。軍方與消防局針對火警進行調查。

陸軍六軍團指出說，起火庫房放置一般用品，並沒有放重要的軍用品，不排除是當時天氣太熱雜物引發自燃，也沒有爆炸，受損金額及真正的起火原因都要進一步調查與清點，將要求所屬單位加強營舍巡管及定期檢查電氣、電線設備等預防作為，避免類似案件再次發生。

火災肇發原因將由桃園市政府消防局調查，第六軍團將要求所屬單位加強營舍巡管及定期檢查電氣、電線設備等預防作為，避免類案再生。

(中時 )