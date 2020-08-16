就跟自己松山高中學弟高國豪一樣，孫思堯目前同樣陷入留在台灣打職業，以及遠端線上繼續就讀美國大學的「2選1」處境，只是他在16日BE HEROES經典挑戰賽場邊受訪時，回答明顯比高國豪保守多了，「反正我現在也算乏人問津！」

「其實我現在也在評估要不要回去美國，一切都充滿不確定性，但我更考慮的是，假如我選擇線上繼續就讀，那真的比較辛苦，」孫思堯說，「而且假如我選擇打職籃的話，我在美國的大學學費就要自己付了，所以我只能選擇一個。」

當問到孫思堯，目前國內職業球隊是否有跟他詢問過加盟意願？他的回答隨即轉為保守，只用暗示方式回應，「我想應該算有吧，反正我也乏人問津，不用現在就問我有哪些球隊找我，目前我只想要做出對我自己最好的決定而已。」

不過孫思堯坦承也有挑戰大陸CBA的夢想，就算以他的身材條件，在長人如雲的CBA，恐怕討不到什麼便宜，「我想不應該這樣說，台灣球員有著台灣球員的優勢，或許我們打球比較聰明一點，反正不管CBA或其他聯賽，我都會試試看！」

(中時 )