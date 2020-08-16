7月初的專欄中，我預告，台股下半年將是多頭一望無際的一年！之後很快的，台股立即創下30年新高！

7月中旬的專欄中，我預告，台股將來到12682點之上的「無人之境」！之後很快的，台股改寫歷史新高，攻上13031點！

8月初的專欄中，由於剛剛出現7/28的爆天量長黑K，市場上空頭、崩盤的流言四起，因此我說，如果今年你過度的看重技術分析，恐怕會吃了大虧，因為類似的狀況在這兩個月來，已經頻繁的發生過3次。6/11、7/7、7/24這3天，同樣都出現了「創高拉回收爆量黑K」，但台股最終仍是持續創高。

且我前幾次所分享的，台股四大多方論點，並沒有任何一點，會因為台股「創高拉回收爆量黑K」而改變，因此我預告，台股沒有看空的理由！如今，又是半個月過去，台股崩盤了嗎？似乎，不但沒崩盤，反而隨時有機會再度挑戰歷史新高。

不過，目前市場上，看空的力道仍舊持續增強中，而論述的重點，都放在美國的疫情，以及與日俱增的中美衝突上，因此今天，我將就這兩點，來做一個說明。

其實會發生中美衝突，一點都不意外，且點火的那一方，就是美國。目前川普民調持續落後，且距離美國總統大選，僅剩兩個多月的時間，壓力可想而知，但病毒是不可控的，與其設法控制疫情，倒不如製造衝突，轉移焦點。

因此不難推敲出，目前川普的競選策略，就是在點燃國內的反中情緒，製造團結的氛圍，才有機會殺出一條血路。不過衝突歸衝突，我相信川普有一定的智慧，不至於真的導致擦槍走火，造成反效果。不過我們也得以慶幸，如果劇本真是如此，那麼或許大選過後，大陸衝突就會趨緩也不一定。

另外疫情的問題，就更是杞人憂天了！的確，美國的疫情仍然很嚴重，但美股的表現，卻早已和疫情脫鉤，那斯達克與費半已經再度改寫歷史新高，S&P 500距離歷史新高，也只差一步。當然，這一切也拜寬鬆政策與川普選情告急所賜，選情越是嚴峻，美股越跌不得，拉抬股市，肯定比救經濟來的簡單、快速。

結論，美中衝突的問題、疫情的問題，對股市來說都不是問題，那麼接下來，你還要擔心什麼呢？

（中華財經台分析師林鈺凱）

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(中時新聞網)