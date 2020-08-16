台中市警察局16日舉行偏遠地區的兒童體驗「1日小小分局長」活動，20位「小分局長」主持局務會議、架式十足，拍「警長網紅照」，簡直嗨翻。（台中市警察局提供／張妍溱台中傳真）

台中市警察局去年暑假開辦「小小警察體驗營」，創破萬人報名紀錄，今年因應防疫期，16日舉行偏遠地區的兒童體驗「1日小小分局長」活動，特製迷你小型派出所值班臺、警察盾牌、無線電、警槍、手銬等各式警用裝備及仿真毒品，20位「小分局長」主持局務會議、架式十足，拍「警長網紅照」，簡直嗨翻。

「分局長好！」見到穿著分局長制服的小學童們，神氣出場，大家敬禮致意，「小分局長」各個架式十足，全新的迷你職人體驗不一樣的警察工作，活動中模擬分局長主持局務會議，包括，開會程序、專案提報、討論提案等開會過程，從中學習在公眾場合自信表達、靈活應對。

台中市警局長楊源明說，今年警察局婦幼警察隊與兒童福利聯盟文教基金會攜手合作，讓學童了解警察的工作內容，從小建立預防犯罪的觀念，他提醒小小分局長們，要「支持警察」，遠離毒品及拒絕來路不明的食物或飲料，當一個稱職的「小小分局長」。

現場並播出，兒童保護宣導線上劇場「迷途的小崔蒂」首映場，提醒學童們警覺危險情境，保護自身安全。楊源明說，台中治安平穩，肅槍、掃黑、緝毒、防詐等工作皆為六都第一，是安全宜居的城市。

(中時 )