星宇航空於機坪提供勤務車高規格款待星粉及員工。圖／星宇航空提供

屢創「秒殺」佳績的星宇航空表現亮眼，與旅行業者們合作推出「月老情人航班」及「夕陽夜景航班」亦於數分鐘內售罄，今（16日）再度推出星宇人飛行假期體驗航班，董事長張國煒親自執飛獻驚喜，他表示，除感謝粉絲熱情、不離不棄的支持外，亦慰勞星宇航空員工，特別加碼於機上宣布今日彩蛋「航程特別新增釣魚台」，讓員工、旅客直呼「賺到了！超開心」。

K董寵愛星粉及自家員工，親邀40位粉絲及星宇航空的員工、親友感受「偽出國」的飛行體驗，其航班班號為JX8888，他駕駛航機編號為B-58201的A321neo，於早上11點自桃園機場起飛，航程從台灣東部往南環島飛行，預計下午2點40分返抵。他於機上廣播說明航程路線：「員工班機飛行路線將北上至釣魚台，南至東沙環礁」，並感性喊話，希望乘客一掃疫情的陰霾，享受近4小時環島的飛行體驗，親身感受星宇航空高品質的服務，一饗美味的餐點及娛樂系統。

不少粉絲於官方臉書留言狂讚：「K董聲音令人安心及溫暖」、「愛台航線！期望以後可以定期開航，讓國人與外國旅客飽覽台灣的美。」、「分明就是老闆自己想開飛機兜風，順帶員工一起玩…已羨慕」。

(中時 )