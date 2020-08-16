金色力量黨黨主席、前台北市議員童仲彥情史豐富、緋聞纏身，與前妻李秀環鬧出家暴互控，劈腿「不喜歡她就不是男人」的邱主任，全都鬧得沸沸揚揚。不過生命中經歷這麼多女人，目前為止，讓「台灣阿童」最難忘的，還是大學時代的E奶學妹，不但當兵會客要拉她進廁所辦事，更自豪兩人可以「1夜11次」。

童仲彥從政以來緋聞不斷，因酒駕退出台北市議員選舉；又因家暴、外遇、收賄等醜聞遭民進黨開除。遭開除的童仲彥乾脆「做自己」，自創金色力量黨，致力推動合法性專區，開性愛課程，6月還考上樹德大學性學研究所博士班，誓言要成為知行合一的性愛大師。

坦承很渣、「閱女無數」的童仲彥，接受《鏡週刊》專訪，被問到最讓他思思念念的女人，答案不是前妻李秀環、邱主任邱惠美，也不是現任女友，而是大學時一名身高168公分、擁有E罩杯的學妹

童仲彥自豪表示，當時2人1個晚上可以11次；學妹老家在高雄，寒暑假回家，他天天寫滿6張信紙；當兵會客時，一定押學妹去廁所「辦事」。

之後童仲彥去幹訓班當班長，兩人聚少離多，學妹提分手，童也以為學妹有新對象，賭氣分開，之後才知學妹一直在等他，是比較遺憾的一段關係。

(中時新聞網)