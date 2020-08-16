國民黨李眉蓁在此次高雄補選，未能選上高雄市長，僅拿下2成5得票，外界好奇的是，為何韓國瑜支持者，沒有投給李眉蓁，韓粉另有支持對象？一路相挺韓國瑜的潘姓網友表示，國民黨強推「沒有戰力」的李眉蓁出來，要打贏是不可能的，並表態2022年將支持前高雄副市長李四川角逐高雄市長。

潘姓網友今(16日)在臉書貼文指出，他心中的一號市長補選人選有2位，都是高雄市議員，分別是「陳麗娜、陳美雅」，他解釋，如果是她們出來力戰陳其邁，「代表韓家軍打貪揭弊，延續韓團隊的市政口碑，以她們的口條和形象，一定可以催出五十萬票以上」。

或許外縣市的人對他們兩人不熟，他也特地介紹，陳麗娜擁有國立高雄餐旅大學餐旅教育研究所碩士、陳美雅更是日本早稻田大學法律博士，在學歷上面可圈可點，足以和陳其邁一拚。

但令他不懂的是，陳美雅是「2020立委選舉國民黨高雄最高票(第六選區，對手民進黨趙天麟)」，但最高票不出來，國民黨反而是為年輕而年輕，強推「空有年輕、但沒有戰力」的李眉蓁，「戰略思維」上要打贏是不可能的事。

潘姓網友強調，他認同趙少康在節目所言︰「市長補選，最起碼要推派一個副市長層級的人出來，但三位副市長一個戶籍在高雄都沒有」，「 國民黨也不能隨便派一個空降的天王去高雄」。

雖然選擇在地民意代表或市府團隊成員，出來打這場補選是理所當然，但該網友直言，「光是在徵詢人選上，國民黨就浪費了近半個月的時間，中間還傳出徵詢過侯友宜的哥哥、議長夫人，這些人資歷輩分夠，但不足以迎戰民進黨，乃至於現在的無所不用其極、在醜化人格的1450」。

該網友也感嘆，「中間一度有市府團隊的民政局曹桓榮局長，自願參加角逐補選，雖然知名度不足，但起碼他孰悉市政和各個區域的結構，在主持晚會上也看出他的口條和主持功力」，要選市長最基本要有hold住局面的功力，要有調兵遣將的能力，更要有識人的能力。還有一連串的公共政策論述，這些專業的東西應該由專家學者背書、出場論述，而非候選人自己。

該網友坦言，如果候選人本身不足以撐起這些公共政策，在人民心中的信任度，那就會被政策本身所壓垮，「海水沖馬桶」就是最好的代表作。「識人不明的將帥註定會輸掉一場戰役，甚至節節敗退」、「這不是馬後炮，恐怕是所有人的先見之明」。

最後該網友也回應外界多數人關心的幾個議題，第一，「關於韓總要不要站台的問題」，選前2周所有的消息和耳語都指出，國民黨和競選團隊一開始都不希望韓國瑜出來，認為是兩面刃，但最後發現情勢不行，連20%的民調都上不來，「選前之夜」恐怕冷冷清清，最後不得不敦請韓總出來拉抬氣勢。

原PO心疼表示，韓國瑜當然知道自己是犧牲打，再一次為國民黨，為人情義理、義無反顧的把媒體焦點和網路砲火集中在自己身上，壯烈成仁。無可否認最後一晚有激出韓粉的情緒，一口氣把李眉蓁的選票衝到兩成五，否則連選舉保證金都會被沒收的慘狀。

另外，2022年地方縣市長選舉，高雄市長的最佳人選，他仍是傾向李四川，但這要看李四川本人的意願和健康因素，畢竟他為高雄付出太多太多，如果陳其邁在這兩年做不出可以比擬，乃至超越韓團隊的市政品質，國民黨要再次翻轉高雄的可能性仍在。

但他也說，在寄望民進黨自爆或腐爛前，國民黨要先搞定自己的組織文化，重整結構，否則都是白搭。

最後，是藍營和網友們最關心的「2021年的國民黨主席選舉，韓國瑜該不該出來？」潘姓網友直言，黨主席承擔2022的九合一地方選舉，他目前看不出有誰具有能量，撐起這場戰役，檯面上朱立倫和侯友宜可能有中間選民的青睞，但可能韓粉們不一定會支持。

而且朱侯跟韓國瑜也是保持若即若離的距離，在重建黨魂和黨格這些事，顯然不是兩人所擅長，韓國瑜出來競選國民黨主席是唯一的路，也是2024重返執政的唯一可能。

(中時新聞網)