現代人手1支手機是常態，每2、3年換一次新機的大有人在，不過以前的手機構造較簡單，用個10多年可說一點也不稀奇。近日就有網友整理房間，意外翻出2支10幾年前的Sony Ericsson C150與K610i，不料他一時興起把手機接上電源，螢幕隨即亮起「充電中」字樣，顯示手機功能仍相當正常，讓他忍不住直呼「時代的眼淚」。
原PO日前在臉書社團「爆廢公社二館」透露，自己近日整理房間，意外挖出學生時期使用的Sony Ericsson C150與K610i，就連充電線也還在；不僅如此，他一時心血來潮把手機接上電源，沒想到手機螢幕瞬間亮起，並顯示「充電中」3字，代表手機仍能正常運作，讓他大感意外，萬千回憶頓時湧上心頭。
畫面掀起熱議，大批網友紛紛留言「哇！古董」、「懷念」、「Sony的電池都很厲害」、「高中的手機」、「我超喜歡這隻手機，在別人都在用line聊天時，我因為它堅持不換觸控，直到它再也動不了」、「趕快帶去人多的地方，使用它大聲的講電話」、「Sony超強的，我之前有一隻智障型的，放好多年沒用，後來開機電還很多欸」。
另外，也有內行人指出，「這支拿在學校是有錢人的象徵」、「當年這牌子可是大廠啊」、「k系列主打拍照能力，w系列主打音樂播放」、「當年要升高中存好久的錢終於買到，超級開心的」、「以前手上拿一台可以吸引眼光啊」、「這支那時候真的很潮～我也有一支」、「舊的反而比較耐用。感覺科技越進步，東西越容易壞」。
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(中時新聞網)
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