高雄市長補選結果出爐後，台北市長柯文哲力挺的民眾黨候選人吳益政慘敗。對此，柯文哲妻子陳佩琪回憶柯P政治路一路走來的艱辛，並送上這句話，「人生起起落落，不會永遠在高點，也不會永遠在谷底。」為柯P加油打氣。

回憶起柯文哲的政治路，陳佩琪今(16日)在臉書上表示，2014年柯P棄醫從政，她也從醫師娘的角色變成要一起出席活動的準政治人物老婆，剛開始角色改變，的確衝擊很大。而對於以前遇到的一些波折，陳佩琪也說，「還好我的適應能力頗強，努力增長能力，最後也順利走完選舉過程。」

陳佩琪指出，柯P的政治路也遇到幾個tough時段，第一次是在2016年3月到5月間，突然狂受PTT 的攻擊，媒體也常引述 PTT的匿名汙衊文做成新聞，後來不知為什麼5月後攻擊嘎然而止。但這種攻擊的確很有效，陳佩琪最近看到北市研考會公布的歷年名調發現，2016年就是柯P滿意度最低的年份；第二次感受到可怕的力量再起，是在2017年世大運結束後，這股力量到現在一直持續，柯P受到攻擊，她也連帶很沮喪。

陳佩琪透露，前不久柯P曾問她，「佩琪，接下來我們熬得住嗎？」接著柯又自顧自的說：「可能熬不住，就隨它去吧！」

最後，陳佩琪也為柯P加油打氣，並送給柯P這句話，「人生起起落落，不會永遠在高點，也不會永遠在谷底。」心存善念，盡力而為，雖然不一定成功，但承諾會和柯P一起走完每個階段！

(中時新聞網)