新北市教育局16日舉辦祖父母節學生作品展覽開幕式，市長侯友宜（右二）參觀學生作品。（葉書宏攝）

新北市教育局16日舉辦祖父母節學生作品展覽開幕式，市長侯友宜（右一）參觀學生作品。（葉書宏攝）

新北市教育局16日舉辦祖父母節學生作品展覽開幕式，市長侯友宜（右一）參觀學生作品。（葉書宏攝）

新北市長侯友宜16日出席「祖父母節學生作品展覽開幕暨全國好漾爺爺奶奶頒獎活動」。（葉書宏攝）

新北市慶祝2020年祖父母節，首創結合校訂課程與教師專業社群，進行多元創作活動探尋世代生命故事，由下而上推動代間教育，今（16日）在板橋435藝文特區舉辦祖父母節學生作品展覽開幕式，市長侯友宜親自出席主持。

侯友宜表示，新北市全面推動各項關懷銀髮長者的政策，從活躍老化-衛生局試辦銀光活力中心，到提升社會參與-社會局里里銀髪俱樂部與佈老時間銀行，以及青銀共居-城鄉局推動多元青銀共創計畫，目標就是打造新北成為青銀共融的友善城市。而今年教育局及家教中心也首創結合校訂課程與教師專業社群，由下而上推動代間教育，為青銀共融友善城市向下扎根。教育就是要從生活做起，培養下一代樂於親近與關懷長輩，拉近世代間的距離，才是慶祝祖父母節的最大意義。

教育局張明文局長表示，為實現青銀共融的願景，本次展覽秉持以學生為學習主體的理念，參展的9所學校，橫跨國小至高中，藉由跨域的課程設計，多元的創作活動，從「家／厝」的記憶出發，探尋世代間各式各樣「鹹酸甜」的生命故事。本次共展出121件學生作品，類型多元，包括畫作、瓷盤、影片、木屐、明信片等等，以「家庭走向社區」、「幼年到長者」及「過去到未來」三條軸線，交織出祖孫的連結，並結合數位VR擴增實境及社群媒體互動遊戲。

展覽期間自即日起至8月30日止，參展學生擔任假日導覽員，讓民眾理解每幅作品背後的故事。導覽員之一的三重高中林可樂同學畫出阿公工作的模樣，他說「阿公開設自己的建材行，他坐在裏頭安靜地等著客人，挑選磁磚時總能從一堆磁磚中挑出和房子最搭配的款式。阿公教會我美感，現在阿公老了，不能常常勞動，換我陪在他身邊。」

展場也播放偏鄉小校和美國小關懷社區長者影片，國小五年級的張怡姍同學描述海女阿嬤從17歲開始就在海邊採石花菜，為了養家即使海浪很大撞到膝蓋，也忍痛繼續出海討生活；和美國小的學生從長者的生命故事，體會到社區長者需要被重視的需要，也切身學習到珍惜與感恩身邊家人的付出。

教育局表示，今年新北市祖父母節慶祝活動，也透過公私協力共同擴大活動效益，中華祖父母關懷協會辦理全國好漾爺爺奶奶頒獎，受獎的阿公阿嬤每個人都活力十足，是長者的新典範；而銀光未來創新協會辦理銀光記憶寶盒的短片甄選，發掘阿公阿嬤的動人故事，喚起大眾對長者的關懷，結合科技很具有時代意義。

(中時 )