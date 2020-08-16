針對新頭殼報導8月15日下午四點二十分時「陳其邁得票數在中天只剩四分之一」，中天新聞鄭重指出，中天新聞此次派出98位報馬仔，在超過180個以上投開票所回報實際開票數，中天新聞鏡面上呈現的每一票，都扎扎實實有所本，中天絕不灌票，絕對值得觀眾信賴！

8月15日下午四點二十分，中天新聞開票陳其邁得票數二萬五千多票，得票率六成四，新頭殼指稱，當時別台陳其邁已開十幾萬票，中天陳其邁得票只剩別台的四分之一；由於中天票數是根據98位報馬仔在開票所現場回報累加，毫無作假，不容置疑。至於他台如何在開票二十分鐘即能掌握陳其邁開出十多萬票，中天會虛心學習精進，獲得觀眾更多的信賴。

另外針對網友及粉專抹黑「中天主播：陳其邁可能會贏，但贏得不多」，中天新聞表示，主播並未作此評論，提供全文口白查證，並無該句報導。網友散佈不實訊息、繼續轉發假新聞恐將觸法。

中天新聞 8/15 「高雄補選開票特別報導」16:20 左右 主播全文口白如下：

「陳其邁的領先是有來到64%以上的支持度，不過李眉蓁是又掉到30%以下，目前是29.6%，至於現在您在畫面中，持續可以看得到正義里的部份，有所謂高雄章魚哥之稱的正義里，目前票數領先的也是陳其邁，可以說是以倍數在領先。但是在剛才我們剛有收到一個最新消息，不斷在計票 同時也在估票，現在剛才藍綠這兩邊都有預估，預估什麼呢？預估今天的投票率將近是42%，如果這樣算起來的話，總票數應該是96萬票，那96萬票，假設以我們剛所看到的，以目前來看陳其邁，我們不要抓六成，我們抓七成的得票率的話，那其實他沒有到那個低標喔，就我們剛才在講的，他自己本身希望能夠達到的這個2018得票數74萬票，不到喔，那這樣的話是不是就會驗證 剛才稍早包括黃暐瀚、包括李俊毅委員所說的，其實陳其邁可能贏，但他可能會贏得稍微沒有那麼開心呢？！」

(中時新聞網)