警方呼籲提防解除ATM分期付款的詐騙手法。（警方提供）

知名網路書店「TAAZE讀冊生活」，疑似會員個資外洩，警政署165反詐騙諮詢專線從今年初起陸續接獲報案，表示在「TAZZE讀冊生活」消費後遭遇詐騙，今年1月1日累計至8月9日止，被騙人數已達230人，上周更高達45人(占總比19.5％)受騙，經統計財損金額達新臺幣2200萬餘元。

警方表示，這不是新興詐騙手法，只是老舊詐騙手法再更新，詐騙集團根據外流的個資，打電話給消費者，冒充網站及銀行客服身分，誘導民眾操作網路銀行或ATM把錢轉給歹徒，將民眾當作提款機來提領。

警方說，新北市35歲許姓教師日前在讀冊生活買書花費930元，就接到假冒客服的詐騙電話，表示因工作人員疏失致系統將誤設為分期付款，且被連續扣繳12個月，所以要協助取消訂單設定。

詐團隨後假冒銀行客服，指示教師操作網路銀行或ATM解除付款，並誆騙只要配合即可取消扣款，教師不疑有他依照指示操作網路銀行APP，不斷把帳戶內的錢都匯給詐騙集團，直到戶頭存款殆盡才發現受騙，總共損失79萬餘元。

刑事局預防科表示，165反詐騙諮詢專線每周均會公布高風險網路賣場名單，網路書店「TAAZE讀冊生活」疑因持續發生消費者個資外洩情形，上週高達45名民眾報案受騙，躍居解除分期付款詐騙排行榜首，顯然在資安防護上出現漏洞，呼籲民眾應慎選資安防護機制完善的優良電商，以保障自身財產安全。

(中時 )