精英國際教育集團透過新北招商一條龍政策，斥資10億元在鶯歌區中山路打造首座「鶯歌智慧教育大樓」，16日由新北市副市長謝政達、精英國際董事長張義雄揭牌啟用。（許哲瑗攝）

集團研發的智慧床墊，可隨時感測兒童呼吸狀況，若呼吸中止超過15秒就會發出警報。（許哲瑗攝）

精英國際教育集團透過新北招商一條龍政策，斥資10億元在鶯歌區中山路打造首座「鶯歌智慧教育大樓」，16日由新北市副市長謝政達、精英國際董事長張義雄揭牌啟用；謝政達致詞表示，大樓設置可容納55人的托嬰中心、151人的幼兒園、200人的補習班等空間，讓三鶯地區幼兒照顧、教育需求更完善。

菁英國際教育集團成立於1994年，最初僅為1家補習班，近年逐步擴大規模，迄今已發展至51間校所，包括8家托育中心、12所幼兒園、15個營隊，這次配合新北市招商一條龍政策，在鶯歌打造地上6樓、地下1樓、樓地板面積近千坪的「鶯歌智慧教育大樓」，昨舉辦揭牌典禮，地方民代共襄盛舉，新北市社會局也到場觀摩。

新北市經發局介紹，「鶯歌智慧教育大樓」規畫可容納55人的托嬰中心、151人的幼兒園、55人的課後照顧服務中心，以及200人補習班，近年虐嬰、虐童頻傳，集團研發「智慧托育系統」，透過系統將幼兒飲食、托用藥、體溫、心跳、奶量、娃娃車等資訊，直接上傳至雲端供家長參考，所有資訊一目暸然，讓家長和托育人員清楚掌握幼兒照顧狀況。

新北市經發局指出，此外也可藉由大數據分析和統計，研究出幼兒成長狀態，不僅減省托育人員手寫聯絡簿時間，也讓托育品質更透明，預估可創造70個在地就業機會。

新北市經發局表示，這是新北招商一條龍的第70案，由市府協助廠商加速取得使用執照，以及托嬰中心、幼兒園、補習班等籌設許可，加速廠商的行政流程，今年投資目標為1500億元，目前已落實1055億元。

(中時 )