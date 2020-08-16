炎洲(4306)因聚焦核心產業，砍掉或停產虧損單位，加上膠帶業務升溫，第2季毛利率自去年12％提高17％，營運擺脫虧損，EPS0.64元；上半年營業利益年成長551％，淨利1.6億元，EPS0.3元。炎洲評估今年市場谷底已過，第三季膠帶需求可望明顯增長。

炎洲近年砍掉虧損單位、活化資產，寧波薄膜廠在上半年交易價款已全數收足，預估過戶程序完成後於第3季可認列處分利益，每股獲利貢獻約1.5元。另8月13日經董事會通過售出林口悠逸休閒旅館土地，預估今年第4季或明年第1季入帳，獲利7.7億元，每股獲利貢獻約1.4元。至於還規劃處分的上海廠也有多組買家洽談中。

此外，新洲全球（3171）因網路銷售渠道經營有成及優化產品組合，業績較去年同期增長，第二季EPS0.6元；上半年獲利年增35％，EPS1.05元。下半年延續投入電商渠道開發與市場擴張，搭配加強利基產品開發與導入，營運動能有望持續攀升。

炎洲表示，在膠帶本業營運回升，包材通路獲利也可大幅成長，加上寧波薄膜廠及林口土地出售的獲利挹注下，獲利表現可望漸入佳境。

其中，營建業務，台灣房地產市場自108年下半年開始逐漸好轉，今年更是因市場資金充沛、利率低等因素，讓房地產景氣出現久違的榮景。目前子公司旺洲開發除旗下成屋案「旺洲極品」持續銷售中，將穩定帶來營收貢獻。

此外，還有3個建案推出，包括林口「旺洲逸品」預售案，案量30億元；新莊「炎洲旺年匯」及「炎洲THE ONE」，案量分別為10億元及18億元，三案目前銷售率均已過五成。三預售案總銷金額近60億元，預計111~112年陸續交屋認列。

(工商 )