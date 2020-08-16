警方呼籲，用路人行經工區附近，請減速慢行，切勿爭道行駛，並注意行車安全。（台中市警第五分局提供／張妍溱台中傳真）

交通部高速公路局第二新建工程處國4豐潭段工程銜接台74線之拓寬施工預計109年8月17日（星期一）及109年8月19日（星期三）夜間21時30分起至翌日5時30分止封閉台74線東行崇德匝道入口、潭子至松竹（18K＋100～22K＋800) 路段雙向全線及西行太原匝道入口，進行台74線拓寬混凝土澆置等施工作業；另同日夜間21時30分至23時30分止，封閉東行北屯二匝道入口及西行太平匝道入口。

台中市警第五分局分呼籲，用路人配合相關交維措施及遵行方向並提早改道，建議民眾行走替代路線：

（一） 環中東路一段(中山路口)←→中山路←→松竹路←→環中東路二段(松竹路口)

（二）環中東路一段(中山路口)←→福貴路←→潭興路一段←→豐興路←→軍功路←→環中東路二段(松竹路口)

台中市警第五分局表示，道路封閉期間，將加派警力加強疏導，並持續注意周邊路況，適時增派警力維護交通秩序及行車安全。用路人行經工區附近，請減速慢行，切勿爭道行駛，並注意行車安全。

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