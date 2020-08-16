真的太噁，捷運上竟出現意圖不軌的色狼。台北一位正妹在去年3月搭乘捷運時，在車廂內竟遇到金姓男子掏下體來回蹭她的臀部，引來全車關注，其中一位婦人見正妹未查覺，便俠氣在下車時揪住金男，並緊急通報捷運警察處理。日前法院判決出爐，依公然猥褻罪判處其有期徒刑4個月，得易科罰金。

據判決書指出，這位正妹在2019年3月時搭乘台北捷運淡水信義線，至劍潭開往台北車站班次，但卻在車廂慘遭猥褻。透過監視器畫面及證人表示，當時金姓男子站在車廂中央柱子處，而正妹站在其左斜前方，而金男不時低下頭，最後掏出自己下體，光天化日下裸露在外，並開始用其來回摩擦正妹臀部，但正妹卻渾然不知自己遭猥褻。其中一位婦人看不下去，在正妹欲下車時，帥氣抓住金男，並請車廂內其他乘客協助通報捷運警察，眾人齊心協力逮狼。

而經北院審查後，金男僅承認搭乘捷運，但否認露出生殖器；而辯護律師更稱僅依監視器畫面並無法判定真有猥褻行為，且指證婦人當時與小孩同行，視線應注意在小孩身上，不會刻意觀察他人腰部以下動作，恐是她誤判金男猥褻。

法官勘驗監視器畫面後採信證人說法，並認為金男辯護人說詞不合常理。經審理於4日公布判決，依公然猥褻罪判處其有期徒刑4個月，得易科罰金，全案可上訴。

(中時新聞網)