高市議員吳益政參選高雄市長失利，16日下午進行車隊掃街謝票，感謝民眾這段時間對他的支持，對於未來回到議會，會用何種方式與陳其邁正面對決，吳益政表示，不會像綠營先前對韓國瑜「雞蛋裡挑骨頭」的質詢方式，但會強力監督，一起解決高雄真正問題。

吳益政表示，他相當期待對新市長陳其邁進行質詢，不是要找麻煩，而是一起讓高雄進步，他第1件事還是要問陳其邁如何解決中央欠高雄的818億補助款，其他主要是問他對高雄提出的好政見如何落實，但他絕對不會像之前民進黨對韓國瑜雞蛋裡挑骨頭的質詢方式，都是提出有方向的大問題，一起解決高雄的問題才是大家期盼的。

高市議長曾麗燕對於陳其邁此次選舉的投票率與得票數創下雙低紀錄，認為他民意代表性不足，呼籲各議員必須強力監督，對此吳益政表示，強力監督本來就應該執行，但贏了就是贏了，沒必要去否認或質疑他的代表性，不曉得議長為何這麼說，但強力監督是必定要確實執行的工作。

吳益政車隊準備開始掃街謝票時，恰巧碰上陳其邁謝票車隊經過吳的競選總部，2人互相道賀，成為一幕相當有趣的畫面，吳益政對陳其邁喊話，恭喜陳其邁當選市長，未來一起加油！陳其邁也拱手比出感謝手勢，表達一起為高雄打拚的決心。

(中時 )