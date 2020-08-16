鄭文燦認為陳其邁沒有輸給韓國瑜，而是輸給『罷韓』。(蔡依珍攝)

陳其邁67萬輸韓89萬 鄭文燦：陳沒輸 只輸罷韓

陳其邁以67萬票贏得高雄市長補選，成功為民進黨「光復高雄」，但票數都遠低於前高雄市長韓國瑜2018年當選市長的89萬票，桃園市長鄭文燦16日被問及陳得票數輸韓，鄭駁斥稱：「他沒有輸給韓國瑜，他是輸給『罷韓』！」強調每次選舉狀況都不同，民意傾向期待高雄有新的開始，這比任何數字都重要。

陳其邁競選期間喊出「2年拚4年」，當選後提出產業轉型優先、增加就業優先、重大交通建設優先、解決空氣汙染優先市政4大優先。一路相挺，站台助選的鄭文燦，樂見高雄人有一個新的開始，笑言陳其邁已經準備好了，相信他會是一個好市長。

鄭文燦說，陳其邁提的產業、交通、就業及空汙4大議題，相信陳的心中都有藍圖，他認為中央政府過去幾年，給予高雄非常大的支持，希望高雄能產業轉型，成為南台灣的火車頭，相信這個目標未來能一步步達成。

鄭文燦說，自己在擔任不同工作的時候也常常講，高雄應該創造給年輕人更多的工作機會，這是陳其邁未來要緊的工作。

面對陳其邁67萬得票數，不但低於韓國瑜當選市長的89萬票、更遠低於今年「罷韓」的近94萬票，鄭文燦緩頰強調：「他沒有輸給韓國瑜，他是輸給『罷韓』的票數啦！」直言每次選擇狀況不一，他覺得民意的傾向是期待高雄有一個新的開始，「我想這個意義比什麼數字都來的重要！」

(中時 )